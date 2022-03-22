В Липецкой области будут производиться электромобили

Минпромторг России, Липецкая область и компания «Моторинвест» подписали специнвестконтракт по внедрению технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей.

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Планируемые инвестиции компании «Моторинвест» превышают 13 млрд рублей за 11 лет. Ожидается, что к моменту окончания срока действия СПИКа уровень локализации продукции достигнет 5000 баллов.

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За время реализации проекта будет произведено более 242 тысяч электромобилей пяти моделей, - рассказал Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Как ожидается, пробег на одном заряде батареи у производимых машин составит от 200 до 700 км. Благодаря реализации СПИК в Липецкой области будет создано почти 2 тысячи новых рабочих мест. Внедрение и разработка технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей осуществляется в рамках реализации Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года.

Как ранее сообщал Денис Мантуров, Концепция охватывает весь комплекс вопросов — от создания зарядной и водородной заправочной инфраструктуры, локализации компонентов для низкоуглеродного транспорта (включая батарею, водородные топливные элементы и силовую электронику) до стимулирования спроса на такой транспорт. Это еще один крупный проект, реализацию которого доверили Липецкой области. Люди получат новые рабочие места, областной бюджет – дополнительные налоговые отчисления.

Инвестконтракт подписан в довольно непростой период. Но его масштабы говорят о том, что на фоне санкций и некоторых трудностей развитие экономики, а вместе с тем и импортозамещение идет уверенными темпами, - подчеркнул глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.