Какие новые схемы используют мошенники в интернете

У мошенников появились новые поводы, чтобы выманивать деньги россиян. Аферисты в Сети эксплуатируют тему спецоперации на Украине и санкций. Какими способами стало модно обманывать граждан, рассказали "Известиям" эксперты.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Владимир Трефилов / РИА Новости

Шантаж

Видео дня

Любимая тактика мошенников — запугивание. При этом активно эксплуатируются различные события из новостной повестки дня, рассказывает начальник отдела информационной безопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд. Как напомнил эксперт, ранее некоторые юристы выражали опасение, что если Meta будет признана экстремистской организацией, то пользователей, имеющих на телефоне приложения этой компании, могут привлечь к ответственности.

"Если это произойдет, то мошенники могут воспользоваться старой схемой — отправкой писем с примерным текстом: "Мы зафиксировали, что вы посещали экстремистские ресурсы через VPN, все ходы записаны, дергаться поздно". Дальше уже зависит от фантазии, но, скорее всего, будут требовать перевести им деньги за молчание", — сказал Дрозд.

Фейковые VPN

Другое модное веяние — фейковые VPN-сервисы. Их использование чревато потерей денег и перехватом действий пользователя в Сети, отмечают эксперты. Тем временем услуги по установке VPN стали предлагать даже на "Авито" и "Юле". Невооруженным глазом видно, что публикации подозрительные, говорит руководитель отдела исследований департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов. На обман может указывать низкая стоимость услуг и методика поторапливания клиентов.

"Проверка" банковских карт

В интернете сейчас могут возникать различные мошеннические сайты, спекулирующие на теме обмена долларов, криптовалют, возврата средств за несостоявшийся тур и т. п., рассказывает руководитель отдела продвижения продуктов компании "Код безопасности" Павел Коростелев. Аферисты пользуются стремлением россиян сохранить свои деньги.

"Как пример — недавно появился поддельный сайт для "проверки" банковских карт. И понятное дело, что некоторые люди для своего внутреннего спокойствия решили убедиться, что данные не утекли, в итоге сами отдали мошенникам в руки информацию", — говорит Коростелев.

"Спасители" мужей и сыновей

Мошенники вымогают деньги у россиян, угрожая "убить" их мужей (сыновей, братьев), пропавших на Украине. Об одном из таких случаев рассказал Telegram-канал Baza.

Женщине по имени Надежда написал во "ВКонтакте" неизвестный. Он сообщил, что супруг Надежды сейчас находится в плену на Украине и даже прислал видео его допроса. Позже с Надеждой связался другой человек, предложивший вызволить ее мужа за 10 миллионов (в какой валюте, канал не уточняет). "Спаситель" утверждал, что если деньги не будут перечислены, супруга Надежды убьют. Позже цена была снижена до 400 тысяч.

Перед этим женщина оставляла данные о своем пропавшем муже в одном из каналов для сбора информации о пленных.

В итоге Надежда обратилась в полицию. В правоохранительных органах "не исключают, что мошенники, получив данные ее супруга, пытались заработать на чужом горе", пишет Baza.

"Узнайте об этом больше"

Чтобы выудить деньги у своих жертв, аферисты используют громкие события.

"Например, публикуется сообщение "Узнайте об этом больше, перейдя по ссылке". Сделав это, пользователь получает вредоносный софт себе на компьютер либо видит информацию вроде "Для активации Facebook положите столько-то денег на такой-то мобильный телефон", — рассказывает Коростелев.

Телефонные мошенники взяли паузу

Если мошенничество через интернет сейчас процветает, то аферистов, которые звонят россиянам по телефону, стало меньше. По словам Коростелева, в первые дни после начала операции на Украине число звонков от "сотрудников банка", "полицейских" и "следователей" снизилось. Это косвенно указывает на то, откуда такие звонки поступали, подчеркнул эксперт.

"Сейчас звонящие, видимо, адаптировались, и количество звонков восстанавливается, но с видоизмененной тактикой. Как правило, они эксплуатируют тему военных действий и всего что с ними связано", — сообщил Коростелев.