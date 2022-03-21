За первые две недели марта Telegram впервые обошел по популярности WhatsApp в России. Об этом со ссылкой на исследование "МегаФона" сообщает РИА Новости.

Уточняется, что доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48 до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Аналитики отмечают, что мессенджер стал не только инструментом общения, но и одним из главных источников информационного контента.

При этом доля WhatsApp, согласно исследованию, сократилась с 48 до 32%. В настоящее время этот мессенджер занимает второе место по объему трафика. На третьем месте, по данным экспертов, – Viber. Его доля снизилась с 5 до 4%.

"Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь расходует на сервис 101 мегабайт трафика, пользователи WhatsApp – 26 мегабайт, Viber – 8 мегабайт", – говорится в сообщении.