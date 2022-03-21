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1 час назад

Telegram впервые обогнал WhatsApp по популярности в России – исследование

Москва24Москва24иещё 3

За первые две недели марта Telegram впервые обошел по популярности WhatsApp в России. Об этом со ссылкой на исследование "МегаФона" сообщает РИА Новости.

Уточняется, что доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48 до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Аналитики отмечают, что мессенджер стал не только инструментом общения, но и одним из главных источников информационного контента.

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При этом доля WhatsApp, согласно исследованию, сократилась с 48 до 32%. В настоящее время этот мессенджер занимает второе место по объему трафика. На третьем месте, по данным экспертов, – Viber. Его доля снизилась с 5 до 4%.

"Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь расходует на сервис 101 мегабайт трафика, пользователи WhatsApp – 26 мегабайт, Viber – 8 мегабайт", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пользователи сообщили о проблемах с доступом к веб-версии WhatsApp. Более 60% пожаловались на неполадки с подключением к серверу, 24% столкнулись с трудностями при отправке сообщений, у 11% возникли сложности с работой приложения.

Наука и техника,Видео,Госдума,Мегафон,
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