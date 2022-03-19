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27 минут назад

Рогозин: США могут отключить Россию от GPS

Майк Габриелян

США рассматривают возможность отключить Россию от навигационной спутниковой системы GPS в рамках санкций. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает РИА «Новости».

США могут отключить Россию от GPS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS», - сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».

По его словам, Вашингтон рассматривает такой вопрос, однако «напрягаться по этому поводу не стоит», поскольку в России действует национальная спутниковая система ГЛОНАСС, к которой подключены все смартфоны.

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Ранее в МИД РФ заявили, что власти страны прорабатывают ответ на масштабные санкции западных стран.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,МИД России,Роскосмос,РКЦ "Прогресс",
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