США могут отключить Россию от GPS

США рассматривают возможность отключить Россию от навигационной спутниковой системы GPS в рамках санкций. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин , передает РИА «Новости».

«Сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS», - сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».

По его словам, Вашингтон рассматривает такой вопрос, однако «напрягаться по этому поводу не стоит», поскольку в России действует национальная спутниковая система ГЛОНАСС, к которой подключены все смартфоны.