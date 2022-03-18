Назван срок возможной блокировки YouTube в России

Роскомнадзор может заблокировать Youtube в ближайшие дни, а возможно, уже сегодня. Об этом заявил РИА «Новости» осведомленный источник.
«Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют. Я предполагаю это с высокой степенью вероятности», - заявил собеседник агентства.
По его словам, блокировка видеохостинга должна была случиться еще на прошлой неделе, но ситуация с компанией Meta и последовавшая за ней блокировка Instagram помешала планам Роскомнадзора.
«Я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу», - пояснил источник.
Ранее Роскомнадзор потребовал от американской компании Google, которой принадлежит YouTube, «прекратить распространение угроз» в адрес россиян. В ведомстве заявили, что «действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан». РКН добавили, что американские соцсети стали платформами для «информационных атак на Россию».