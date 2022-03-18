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9 минут назад

Назван срок возможной блокировки YouTube в России

Вероника Полынина

Роскомнадзор может заблокировать Youtube в ближайшие дни, а возможно, уже сегодня. Об этом заявил РИА «Новости» осведомленный источник.

Назван срок возможной блокировки YouTube в России
Фото: ReutersReuters

«Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют. Я предполагаю это с высокой степенью вероятности», - заявил собеседник агентства.

По его словам, блокировка видеохостинга должна была случиться еще на прошлой неделе, но ситуация с компанией Meta и последовавшая за ней блокировка Instagram помешала планам Роскомнадзора.

«Я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу», - пояснил источник.

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Ранее Роскомнадзор потребовал от американской компании Google, которой принадлежит YouTube, «прекратить распространение угроз» в адрес россиян. В ведомстве заявили, что «действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан». РКН добавили, что американские соцсети стали платформами для «информационных атак на Россию».

Наука и техника,Роскомнадзор,Google,
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