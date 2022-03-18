Система Земля-Луна оказалась детектором гравитационных волн

Международная команда астрофизиков предложила использовать систему Земля-Луна в качестве детектора для поиска гравитационных волн, существование которых было предсказано Альбертом Эйнштейном еще столетие назад.

Фото: iStock iStock

Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, а коротко о нем сообщается на сайте Автономного университета Барселоны. В 2015 году ученые впервые экспериментальным путем зафиксировали гравитационные волны, предсказанные Альбертом Эйнштейном еще в начале XX века.

Видео дня

Это открытие стало одним из самых значимых за многие десятилетия, однако поиск таких волн все еще сопряжен с многочисленными трудностями. Главным препятствием является несовершенство существующих детекторов. Современные датчики, по сути, сканируют разные частотные диапазоны подобно тому, как при настройке радиоприемника ведется поиск нужной радиостанции.

К тому же, вероятно, определенные частоты попросту невозможно охватить современными устройствами. А ведь они могут содержать сигналы, имеющие фундаментальное значение для понимания космоса. Выход и предлагают авторы новой статьи. Команда во главе с Диего Бласом пишет, что буквально вокруг нас существует естественный детектор гравитационных волн. А не замечаем мы его потому, что он поистине огромен по нашим представлениям.

Дело в том, что таким детектором ученые называют саму систему Земля-Луна. Они пишут, что гравитационные волны постоянно попадают в эту систему, о чем свидетельствуют крошечные отклонения, довольно часто фиксируемые у орбиты Луны. Эти отклонения крайне незначительны, но современная наука позволяет производить измерения с погрешностью не более одного сантиметра. Делается это при помощи лазеров, посылаемых из разных обсерваторий, которые отражаются от зеркал, оставленных на поверхности Луны космической миссией "Аполлон".