Как отменить платные подписки на IPhone

Владельцы устройств Apple, как правило, не ограничиваются бесплатными подписками и делают покупки в фирменном магазине App Store. Однако позже некоторые пользователи сталкиваются с проблемами, когда хотят отключить платные сервисы. Как нужно поступать в такой ситуации, рассказывают "РБК Тренды".

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Михаил Воскресенский / РИА Новости

При наличии платной подписки оплата не отменяется даже в том случае, если приложение будет удалено с устройства. Деньги будут сниматься до тех пор, пока пользователь не отменит собственно подписку. Поэтому пробную бесплатную подписку или подписку со скидкой необходимо отметить хотя бы за сутки до окончания ознакомительного периода, советует издание.

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Для оплаты подписок безопаснее завести специальную карту или кошелек, где будет храниться небольшая сумма.

Есть несколько способов проверить, нет ли у вас платных подписок. На iPhone и iPad для этого нужно: запустить App Store, кликнуть значок профиля в правом верхнем углу, затем выбрать опцию "Управление подписками". Появится список активных и просроченных подписок.

Другой способ: открыть приложение "Настройки", кликнуть на Apple ID, выбрать опцию iTunes и App Store, нажать на иконку Apple ID вверху, в настройках Apple ID выбрать параметры "Подписки".

Как отменить ненужные подписки

Для этого существует два способа — через App Store и "Настройки".

Для отмены подписок через App Store необходимо: запустить приложение, в правом верхнем углу нажать на значок профиля, выбрать опцию "Управление подписками". Появится список с активными и просроченными подписками. После этого необходимо выбрать нужный пункт и нажать "Отменить подписку" внизу.

Как вернуть деньги за подписку на iPhone

Пользователь может запросить возврат средств за некоторые покупки в магазинах App Store, iTunes Store, Apple Books и в других сервисах Apple. Опция доступна в веб-браузере на любом устройстве.

Для этого требуется войти в reportaproblem.apple.com, нажать "Мне нужно", а затем кликнуть "Запросить возмещение". После выбора параметра "Запросить возврат средств" необходимо указать причину возврата. Затем надо нажать "Далее", выбрать приложение, подписку или другой элемент и кликнуть "Отправить".

Запрос будет удовлетворен, если деньги уже были списаны. Если же платеж находится на рассмотрении, возврат будет недоступен.

Другие способы убрать подписку для IPhone

Отказаться от ненужных подписок можно и на ПК с Windows. Для этого надо использовать iTunes. Алгоритм действий такой: открыть на компьютере iTunes (при необходимости предварительно загрузить приложение), в строке меню в верхней части окна iTunes выбрать "Учетная запись", затем — "Просмотреть". Возможно, потребуется выполнить вход с помощью Apple ID. После этого выбрать "Просмотреть учетную запись", опуститься до раздела "Настройки" и рядом с пунктом "Подписки" нажать на "Управлять". Затем щелкнуть "Правка" рядом с нужной подпиской и выбрать "Отменить подписку". Если варианта "Отменить подписку" нет, значит, она уже отменена и не будет продлеваться.

Отказаться от подписки на iCloud с Windows можно следующим способом. На компьютере требуется открыть iCloud для Windows (предварительно загрузить приложение, если это необходимо), выбрать "Хранилище", нажать на "Сменить план хранилища", кликнуть "Выбрать бесплатный план". После этого нужно ввести пароль Apple ID и щелкнуть "Управлять". Затем выбрать бесплатный план и нажать "Готово".