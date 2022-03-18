Россиян оставили без нового iPhone

Apple не будет продавать в России новый iPhone SE, Mac Studio и обновленный iPad Air с весенней презентации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Продажи iPhone SE в других странах начались 18 марта. Собеседник агентства подчеркнул, что компания прекратила продавать устройства и поставлять новые девайсы в Россию, однако пока не покинула российский рынок. Так, магазин приложений AppStore продолжает работать, а обновления iOS приходят на устройства российских пользователей. Кроме того, Apple сейчас оказывает сервисные услуги для россиян.

Отмечается, что на «Авито» стали размещать объявления о продаже нового iPhone SE. Девайс там стоит от 70 тыс. до 150 тыс. рублей. Как указывают продавцы в объявлениях, смартфоны будут заказывать из стран Европы, а также США, Китая и Казахстана. Один из продавцов намерен начать продавать смартфоны в России с 25 марта.

Ранее в связи с началом спецоперации РФ на Украине Apple сообщила о прекращении в России продаж своей продукции и ограничениях работы сервисов. Тогда официальный дистрибьютор техники Apple Re:Store на один день закрыл сеть магазинов в России. Сейчас магазины функционируют в обычном режиме.