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21 минуту назад

Россиян предупредили об опасности сервисов VPN

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 2

VPN таит в себе несколько технических опасностей для пользователей, рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Россиян предупредили об опасности сервисов VPN
Фото: ТАССТАСС

Прежде всего, речь идет о бесплатных сервисах.

«Они зачастую без нашего ведома передают массу информации о конкретном пользователе, использующего VPN, в том числе логины, пароли и персональные данные. При этом перечень организаций, заинтересованный в подобной информации крайне велик», – передает РИА «Новости» слова эксперта.

Это объясняется тем, что любая услуга стоит денег, и вы платите за нее либо непосредственно, приобретая пакет, либо оплачиваете косвенно. Самый безобидный вариант – рекламные вставки: это дает сервису возможность монетизировать свою работу. Бывает, что он требует от пользователя разрешения на доступ, что может быть чревато кражей личной информации, подытожил Кашкин.

Ранее в России заблокировали 20 VPN-сервисов. До этого Роскомнадзор собрался заблокировать шесть VPN-сервисов Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel.

Напомним, в июне Роскомнадзор ограничил доступ к двум популярным VPN-сервисам – VyprVPN и Opera VPN.

Наука и техника,Интернет,Роскомнадзор,
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