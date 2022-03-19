Спрогнозирован срок нового всплеска COVID-19

Вирусолог Евгений Тимаков спрогнозировал срок нового всплеска COVID-19 на территории России. Его предположением поделилось агентство ТАСС.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Виталий Тимкив / РИА Новости

Увеличение числа заразившихся коронавирусом, по мнению врача, может произойти по окончании лета 2022 года. «Осенью вероятен всплеск повторный заболеваемости, а дальше все будет зависеть от мутаций вируса. Если планово, то осенью-весной будет наблюдаться подъем заболеваемости», — заявил Тимаков.

Эксперт подчеркнул, что мутации коронавируса непредсказуемы и не зависят от сезонов. В нашей стране успел сформироваться достаточный коллективный иммунитет к COVID-19, поэтому летом эпидемиологическая обстановка должна быть стабильной.

Тимаков добавил, что всем желающим вакцинироваться лучше сделать это до наступления жаркого периода, чтобы легче перенести процедуру.

Ранее вирусолог оценил риски роста заболеваемости после отмены масок.