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6 минут назад

Apple не будет продавать в РФ новый iPhone SE и другие устройства с весенней презентации

ТАССТАССиещё 8

Apple отказалась от продажи в России нового iPhone SE, Mac Studio и обновленного iPad Air с весенней презентации в соответствии с официальным заявлением компании. Эту информацию ТАСС подтвердил источник на рынке смартфонов. Продажи iPhone SE в других странах стартовали 18 марта.

Apple отказалась продавать новые устройства в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседника агентства, компания прекратила продажу устройств и поставки новых девайсов в Россию, но пока не ушла с российского с рынка - магазин приложений AppStore продолжает функционировать, а обновления iOS приходят на устройства российских пользователей. Apple также продолжает оказывать сервисные услуги для россиян.

Тем временем на "Авито" уже появились объявления о продаже нового iPhone SE. Стоимость девайса варьируется от 70 тыс. до 150 тыс. рублей. Продавцы указывают в объявлениях, что будут заказывать смартфоны из стран Европы, а также США, Китая и Казахстана. Один из продавцов заявляет, что начнет продавать смартфоны в России с 25 марта.

После начала спецоперации РФ на Украине Apple сообщила о прекращении в России продаж своей продукции и ограничениях работы сервисов. Официальный дистрибьютор техники Apple Re:Store также на один день закрыл сеть магазинов в России, в настоящее время магазины продолжают работать в штатном режиме.

8 марта Apple на своей презентации представила обновленную модель смартфона iPhone SE с новым процессором и поддержкой 5G, и смартфоны iPhone 13 и 13Pro в зеленом цвете. Также компания анонсировала обновленную версию iPad Air с поддержкой 5G и компактный компьютер на процессорах M1 Max и M1 Ultra, последний из которых является флагманским и должен быть в два раза быстрее предыдущего. Стоимость iPhone SE в США - от $429, iPad Air - от $599, компьютер Mac Studio с флагманским процессором M1 Ultra - от $3,9 тыс.

Наука и техника,Гаджеты,Apple,
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