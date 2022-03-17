Болезнь Альцгеймера можно предсказывать по глазам

Медики из Новой Зеландии обнаружили, что о риске развития болезни Альцгеймера могут говорить незначительные изменения в работе органов зрения. Об этом сообщает "ИноСМИ" со ссылкой на The Sun.

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Согласно результатам проведенного исследования, признаком того, что у пациента может развиться болезнь Альцгеймера, является истончение сетчатки глаза. Такие изменения связаны со значительным снижением скорости обработки информации. Человек хуже понимает то, что он видит, и медленнее реагирует на происходящее.

"Учитывая, что медицина не способна вылечить болезнь Альцгеймера на поздней стадии, а также ее повсеместность, возможность выявления на доклинической стадии, когда все еще есть шанс вмешаться, действительно важна", — говорит исследователь Эшли Барретт-Янг из новозеландского Университета Отаго.

В ходе исследования были изучены данные о более чем тысяче младенцев, появившихся на свет в 1970-х годах, и истории болезни этих людей, когда они достигли 50-летнего возраста. Особое внимание ученые обратили на пациентов, проверявших зрение в 45 лет. Выяснилось, что у людей с истонченной сетчаткой когнитивные способности ниже как во взрослом возрасте, так и в детстве.