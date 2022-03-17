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28 минут назад

Цены на iPhone в России взлетели

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Цены на продукцию Apple в России за последние три недели резко выросли. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Цены на iPhone в России взлетели
Фото: ТАССТАСС

Журналисты ссылаются на отчет агегатора сравнения товаров и цен Price.ru. По данным исследования, цены на iPhone в России за последние три недели поднялись на 24–34 процента. Больше всего подорожал iPhone 13 со 128 гигабайтами памяти, цена на него резко взлетела на 34 процента, до 96 тысяч рублей. Также заметно подорожал iPhone 13 Pro с накопителем на 128 гигабайт — на 31 процент, до 125,9 тысячи рублей.

«Стоимость устройств Apple увеличилась значительнее. Максимально взлетели цены на ноутбуки Apple», — отметили представители сервиса.

Так, некоторые модели подорожали в 2-2,4 раза: стоимость MacBook Pro MK1E3 составила 480,1 тысячи рублей, MacBook Z11B0004T — 302, 7 тысячи рублей.

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Среди всей продукции Apple меньше всего подорожали планшеты, цена на них увеличилась на 13–34 процента. Базовый iPhone 11 тоже подорожал не очень значительно — на 24 процента, до 55,9 тысячи рублей. Среди компьютеров меньше всего изменилась цена на MacBook Air MGN63, которая выросла на 46 процентов, достигнув 126,1 тысячи рублей.

В начале марта Apple объявила, что вводит ограничения для российского региона. Компания приостановила ввоз техники, закрыла российский интернет-магазин, а также сообщила об ограничении Apple Pay и других сервисов.

Наука и техника,Коммерсант,Apple,
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