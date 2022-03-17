Как спасти данные в почтовых сервисах

В России существенно вырос риск блокировки зарубежных почтовых сервисов, сообщили "Известиям" специалисты по информационной безопасности. Это может произойти как по причине ухода компаний с российского рынка, так и в случае их блокировки Роскомнадзором.

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Уже сейчас возможно замедление работы зарубежных почтовых сервисов — Gmail, Outlook, Yahoo! iCloud Mail и других. Пользователи могут столкнуться с ухудшением качества услуг, а в случае блокировки — потерять конфиденциальную информацию, пишет издание.

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Руководитель перспективных проектов в области информационной безопасности кластера информационных технологий фонда "Сколково" Оксана Ульянинкова рекомендует сделать резервное копирование. Другой вариант — перенести данные в частное облако или на российский ресурс.

"Лишиться аккаунта означает потерять свои данные и контакты. Поэтому такие превентивные меры, как настройка переадресации, перепривязка аккаунтов соцсетей и других ресурсов на e-mail российских почтовых сервисов и экспорт данных, точно не будут лишними", — сказала Ульянинкова.

Завкафедрой "Безопасность информационных систем" радиофизического факультета ННГУ имени Н.И. Лобачевского Леонид Ротков советует копировать важные данные на съемные носители. Как он отметил, иностранные компании могут в любой момент прекратить предоставление услуг в той или иной стране по собственным мотивам.

В свою очередь директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский подчеркнул, что основная угроза сейчас исходит не от самих сервисов, а от хакеров. Он призвал внимательнее относиться к пересылаемой информации и к защите почты. Дворянский посоветовал использовать двухфакторную аутентификацию и чаще менять пароль.

В Роскомнадзоре "Известиям" подтвердили, что с зарубежных почтовых сервисов необходимо уходить.

"После открытых угроз россиянам от американской компании любые ваши данные будут использованы иностранными IТ-компаниями против вас. Переходите на российские сервисы, обеспечивающие обработку ваших данных на территории России", — заявили в ведомстве в ответ на запрос издания.

Заместитель гендиректора по развитию компании «ИТ-Экспертиза» Виталий Рыбалка видит основные риски в потере доступа к переписке, контактам и договоренностям. Эксперт советует бизнесу если не уходить с зарубежных сервисов, то хотя бы создать дублирующую структуру на российских площадках. По его словам, некоторые компании запускают собственные сервера для корпоративной почты и переписки в мессенджерах.

При этом эксперт отдела анализа защищенности компании «Информзащита» Илья Завьялов полагает, что оснований для паники пока нет.

"Сейчас существуют ограничения только на покупку новых лицензий почтовых продуктов, серверов, различного ПО. Все действующие лицензии остаются как были", — напомнил Завьялов.

Инструменты управления иностранными сервисами находятся в России, поэтому их безопасность пострадать не должна, считает эксперт.

Ранее в марте россияне стали жаловаться на удаление аккаунтов в корпоративном мессенджере Slack. Пользователи утверждали, что управление сервиса уничтожало их рабочие пространства без предупреждения, и не было никакой возможности спасти данные.