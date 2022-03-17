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47 минут назад

Аудитория соцсети Yappy увеличилась на 68% в марте

ТАССТАСС

Объем дневной активной аудитории российской социальной сети Yappy увеличился на 68% в марте. Кроме того, пользователи стали выкладывать в два раза больше контента, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Газпром-медиа", который является разработчиком платформы.

Аудитория соцсети Yappy увеличилась на 68% в марте
Фото: YappyYappy

"В марте средний объем дневной активной аудитории (DAU) российской социальной сети Yappy увеличился на 68% по сравнению с аналогичным показателем в феврале. К платформе присоединились телеведущие, блогеры и представители СМИ", - указано в сообщении.

В среднем в марте за сутки авторы выкладывают в социальной сети в 2,2 раза больше роликов, чем в феврале, сообщили в пресс-службе. Общее количество видеороликов, доступных пользователям, превысило 500 тыс. К ним относятся пользовательские видео, а также нарезки из известных шоу и сериалов, которые можно найти в ленте, видеостоке и кастомных подборках.

Холдинг "Газпром-медиа" запустил новое развлекательное приложение Yappy, которое было запланировано как российский аналог TikTok, осенью 2021 года. На платформе можно записывать видео длительностью до 60 секунд, в качестве основной целевой аудитории предполагаются пользователи в возрасте от 14 до 34 лет. Приложение разработано при организационной и экспертной поддержке фонда "Иннопрактика".

Наука и техника,Интернет,Газпром-медиа,
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