США признали невозможность существования МКС без России

США в публикации на сайте НАСА признали невозможность существования Международной космической станции (МКС) без России.

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«Космическая станция не предназначена для разборки, а текущие взаимозависимости между каждым сегментом станции не позволяют американскому и российскому орбитальным сегментам работать независимо. Попытка разъединить орбитальные сегменты столкнется с серьезными проблемами логистики и безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, в частности, что Россия отвечает за корректировку высоты МКС, тогда как США — за управление ориентацией и электроэнергетику.

В марте руководитель Института космической политики Иван Моисеев рассказал «Известиям», что в случае необходимости осуществление технического развода национальных сегментов МКС можно провести минимум за один год.