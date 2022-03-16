В Европе прольется "кровавый дождь"

Жители Западной Европы в ближайшее время могут стать очевидцами редкого природного явления — дождя с кровавым оттенком. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на чешское издание Novinky.

Фото: Global Global

Несмотря на жуткий вид, такой ливень не представляет угрозы для людей, утверждают синоптики. Его необычный цвет вызван тем, что в каплях содержатся частицы песка из пустыни Сахара. Именно оттуда на Запад Европы сейчас перемещаются воздушные массы. Кровавый оттенок приобретет пыль на улицах, однако особенно заметным такой цвет будет при выпадении осадков.

Помимо ухудшения качества воздуха и мутности неба, частицы пыли окрашивают все в оранжевый и красный цвета, говорит метеоролог Дагмар Хонсова.

Специалисты призывают европейцев не бояться редкого явления и полюбоваться им.