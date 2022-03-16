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1 час назад

В Европе прольется "кровавый дождь"

Мария Иванова

Жители Западной Европы в ближайшее время могут стать очевидцами редкого природного явления — дождя с кровавым оттенком. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на чешское издание Novinky.

В Европе прольется "кровавый дождь"
Фото: GlobalGlobal

Несмотря на жуткий вид, такой ливень не представляет угрозы для людей, утверждают синоптики. Его необычный цвет вызван тем, что в каплях содержатся частицы песка из пустыни Сахара. Именно оттуда на Запад Европы сейчас перемещаются воздушные массы. Кровавый оттенок приобретет пыль на улицах, однако особенно заметным такой цвет будет при выпадении осадков.

Помимо ухудшения качества воздуха и мутности неба, частицы пыли окрашивают все в оранжевый и красный цвета, говорит метеоролог Дагмар Хонсова.

Специалисты призывают европейцев не бояться редкого явления и полюбоваться им.

При этом кельты считали красные дожди признаком бедствий — войны, гибели людей и голода. Такие предстоящие события заставляли небо заплакать кровавыми слезами, полагали представители древних племен.

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