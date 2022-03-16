Названы сроки запуска российского аналога Instagram

Интернет-маркетолог Александр Зобов обещает запустить российский аналог Instagram с привычным для всех функционалом "Россграм" 28 марта. Для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле 2022 года, об этом он сообщил в официальном сообществе проекта.

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"28 марта 2022 года будет запущен российский аналог Instagram с привычным для всех функционалом и мобильными приложениями для Android и iOS. Для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле 2022 года", - говорится в описании сообщества.

В "Россграме" также появятся дополнительные инструменты монетизации для пользователей - платный доступ к контенту, функция сбора средств, реферальная программа и другие, уточняется в сообществе. Также соцсеть работает над функцией переноса данных из Instagram. Сначала доступ будет открыт для топ-блогеров, спонсоров и инвесторов, в апреле - для остальных пользователей, которые пока могут заполнить форму на сайте соцсети для оповещения о запуске соцсети.

Зобов на своей официальной странице во "ВКонтакте" сообщает, что он родился в Нижнем Новгороде, а вырос и учился в Санкт-Петербурге на филологическом факультете СПбГУ. Во время учебы он создал свой первый коммерческий проект и продавал через свой сайт CD-диски с mp3-записями по изучению языков.