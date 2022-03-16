VK Group планирует запустить два сервиса сообщений — восстановить работу популярного в 90-е и 00-е годы мессенджера ICQ и запустить корпоративный мессенджер VK Teams, сообщает газета «Ведомости».

По данным источника издания, перезапуск «аськи» планировался в VK Group еще в начале 2022 года, при этом на данном этапе обсуждение этого проекта идет на государственном уровне. И ICQ и корпоративный мессенджер VK Teams планируется ввести в строй к лету 2022 года.

Пока неизвестно, каков будет функционал обновленной ICQ и VK Teams, разработанного на основе раннего проекта MyTeams.

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