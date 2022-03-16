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26 минут назад

VK Group планирует запустить два сервиса сообщений

Газета.RuГазета.Ru

VK Group планирует запустить два сервиса сообщений — восстановить работу популярного в 90-е и 00-е годы мессенджера ICQ и запустить корпоративный мессенджер VK Teams, сообщает газета «Ведомости».

VK Group планирует запустить два сервиса сообщений
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным источника издания, перезапуск «аськи» планировался в VK Group еще в начале 2022 года, при этом на данном этапе обсуждение этого проекта идет на государственном уровне. И ICQ и корпоративный мессенджер VK Teams планируется ввести в строй к лету 2022 года.

Пока неизвестно, каков будет функционал обновленной ICQ и VK Teams, разработанного на основе раннего проекта MyTeams.

Ранее в России было создано новое средство защиты от перехвата данных в иностранных мессенджерах и браузерах.

Разработчики адаптировали протокол передачи данных TLS версии 1.3 под российские алгоритмы криптографии, утвержденные в стандарте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в 2020 году.

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