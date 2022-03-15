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10 минут назад

СберЗвук рассказал, как перенести музыку из других сервисов и слушать ее в HiFi качестве

Мария Иванова

Для многих пользователей сейчас актуален вопрос, как не потерять свою музыкальную коллекцию и продолжать слушать ее в удобном онлайн-формате с помощью стриминга. Команда СберЗвука (компания входит в экосистему Сбера) поделилась инструкцией переноса любимых плейлистов в отечественный аудиосервис.

СберЗвук рассказал, как перенести музыку из других сервисов и слушать ее в HiFi качестве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

СберЗвук рассказал о специальном функционале, позволяющем экспортировать музыку из любого аудиосервиса.

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“Основной фокус СберЗвука сейчас на том, чтобы сервис был доступен для всех и функционировал в штатном режиме. Мы обеспечили возможность потребления аудиоконтента в привычном онлайн-формате и в лучшем качестве. Также мы понимаем, что у многих есть любимые треки и плейлисты, которые они собирали годами. Потерять свою коллекцию из-за технических перебоев — это больно. В СберЗвуке можно за несколько минут перенести всю коллекцию любимой музыки из других сервисов и более того — слушать ее в HiFi качестве”, — сказал генеральный директор СберЗвука Михаил Ильичев.

Переместить любимую музыку в СберЗвук можно с помощью компьютера следующим образом:

1. Через браузер перейти на сайт TuneMyMusic, нажать кнопку «Давайте приступим», выбрать стриминг, из которого необходимо перенести плейлисты и авторизоваться в нем.

2. Выбрать плейлисты для переноса, нажав кнопку “Загрузить из вашей учетной записи” или вставить прямую ссылку на плейлист.

3. На странице “Выберите целевую платформу” в сервисе TuneMyMusic нажать кнопку “Файл”, после чего выбрать скачивание файла в формате .csv. Нажать “Начать перенос музыки”. Загрузить файл.

4. Авторизоваться в сервисе СберЗвук через браузер компьютера. Скачанный ранее csv/txt файл нужно добавить в поле для загрузки.

5. Сохранить новый плейлист в свою коллекцию, дав ему наименование.

На текущий момент в СберЗвуке более 70 миллионов песен, HiFi-качество музыки, тысячи подкастов, эксклюзивы и персонализированные "волны". Детский раздел поможет развлекать и развивать ребенка, а спортивные трансляции — cледить за играми и быть в курсе событий.

СберЗвук доступен в приложении для iOS и Android, на сайте sber-zvuk.com, устройствах SberDevices, а также в автомобилях с поддержкой CarPlay и Android Auto. СберЗвук входит в подписку СберПрайм и СберПрайм+.

Наука и техника,Михаил Ильичев,
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