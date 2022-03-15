СберЗвук рассказал, как перенести музыку из других сервисов и слушать ее в HiFi качестве

“Основной фокус СберЗвука сейчас на том, чтобы сервис был доступен для всех и функционировал в штатном режиме. Мы обеспечили возможность потребления аудиоконтента в привычном онлайн-формате и в лучшем качестве. Также мы понимаем, что у многих есть любимые треки и плейлисты, которые они собирали годами. Потерять свою коллекцию из-за технических перебоев — это больно. В СберЗвуке можно за несколько минут перенести всю коллекцию любимой музыки из других сервисов и более того — слушать ее в HiFi качестве”, — сказал генеральный директор СберЗвука Михаил Ильичев.