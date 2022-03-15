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28 минут назад

Большая угроза: Земле предсказали столкновение с астероидом 6 мая 2022 года

Елена Прошина

В американском аэрокосмическом агентстве предупредили, что астероид 2009 JF1 столкнется с Землей 6 мая 2022 года, сообщает ресурс Marca.com.

Земле предсказали столкновение с астероидом 6 мая 2022 года
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как следует из материала, NASA обнаружило потенциально опасный объект благодаря специальной системе Sentry, которая с высокой точностью отслеживает космические объекты и вероятность их удара о Землю в ближайшие 100 лет.

Обнаружен редкий астероид оценочной стоимостью 10 квинтиллионов долларов

В НАСА сочли астероид 2009 JF1 большой угрозой — он считается пятым самым опасным по своим размерам, расстоянию до Земли и скорости сближения с ней. Экспертам удалось установить точную дату и время возможного столкновения.

Как ожидается, это произойдет 6 мая 2022 года в 08:34 утра по времени испанского полуострова (06:34 мск). Вероятность этого события не превышает 0,026%.

В статье говорится, что астероид 2009 JF1 не отличается грандиозными габаритами, однако он движется с очень высокой скоростью — 23,92 километра в секунду, что почти вдвое больше, чем у самого опасного из существующих астероидов, падение на Землю которого ожидается в 2880 году.

Наука и техника,NASA,
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