Земле предсказали столкновение с астероидом 6 мая 2022 года

В американском аэрокосмическом агентстве предупредили, что астероид 2009 JF1 столкнется с Землей 6 мая 2022 года, сообщает ресурс Marca.com.

Как следует из материала, NASA обнаружило потенциально опасный объект благодаря специальной системе Sentry, которая с высокой точностью отслеживает космические объекты и вероятность их удара о Землю в ближайшие 100 лет.

В НАСА сочли астероид 2009 JF1 большой угрозой — он считается пятым самым опасным по своим размерам, расстоянию до Земли и скорости сближения с ней. Экспертам удалось установить точную дату и время возможного столкновения.

Как ожидается, это произойдет 6 мая 2022 года в 08:34 утра по времени испанского полуострова (06:34 мск). Вероятность этого события не превышает 0,026%.