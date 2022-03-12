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1 час назад

Глава Instagram ответил на блокировку соцсети в России

Елена Прошина

Глава Instagram Адам Моссери подтвердил информацию о том, что с 14 марта социальная сеть приостановит свою работу на территории России. Он заявил, что со стороны российских властей принять такое решение было неверным шагом, так как десятки миллионов человек потеряют связь друг с другом. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на его страницу в Twitter.

Глава Instagram ответил на блокировку соцсети в России
Фото: ТАССТАСС

«Это решение отрежет 80 миллионов пользователей в России друг от друга и от остального мира, ведь примерно 80% людей в России подписаны на аккаунты вне страны. Это неправильно», — заявил Моссери.

Роскомнадзор принял решение на несколько дней заблокировать Instagram на территории России. Поводом для такой меры ведомство назвало «призывы к насилию в отношении граждан РФ и российской власти». В Роскомнадзоре подчеркнули, что у пользователей пока есть время сохранить все нужные фото и видео.

При этом ранее в Роскомнадзоре заявили, что причиной ограничения доступа стало решение компании Meta, владеющей Instagram, разрешить публикацию постов с призывами к насилию в отношении россиян. Генеральная прокуратура потребовала признать организацию экстремистской и ограничить доступ.

В связи с этой информацией многие политики и чиновники стали отказываться от пользования Instagram и Facebook. Среди них спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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