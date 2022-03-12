США ввели санкции против руководства Ростеха

Кроме того, в санкционном списке оказался российский предприниматель, основной акционер и экс-председатель совета директоров банка «Россия» Юрий Ковальчук и члены его семьи. Под ограничения также попали несколько членов правления банка и топ-менеджеры компании ABR Managment.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты внесли в санкционный список спикера Госдумы Вячеслава Володина, главу КПРФ Геннадия Зюганова и десять членов правления банка ВТБ. Кроме того, из публикации следует, что бизнесмен Виктор Вексельберг также попал под дополнительные ограничения. Он уже был в санкционном списке, но теперь власти США заблокировали его яхту и самолет. Также под санкциями оказались Татьяна Навка, жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, и его дети Николай и Елизавета.