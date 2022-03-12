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39 минут назад

США ввели санкции против руководства Ростеха

Елена Прошина

США ввели санкции против руководства опорного банка Госкорпорации «Ростеха» Новикомбанка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников Государственного департамента США.

США ввели санкции против руководства Ростеха
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дополнительно Госдепартамент вводит санкции в отношении четырех членов правления Новикомбанка, включая его председателя Елену Георгиеву. Госдепартамент также вводит санкции против "АБР менеджмента"», — следует из публикации.

Кроме того, в санкционном списке оказался российский предприниматель, основной акционер и экс-председатель совета директоров банка «Россия» Юрий Ковальчук и члены его семьи. Под ограничения также попали несколько членов правления банка и топ-менеджеры компании ABR Managment.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты внесли в санкционный список спикера Госдумы Вячеслава Володина, главу КПРФ Геннадия Зюганова и десять членов правления банка ВТБ. Кроме того, из публикации следует, что бизнесмен Виктор Вексельберг также попал под дополнительные ограничения. Он уже был в санкционном списке, но теперь власти США заблокировали его яхту и самолет. Также под санкциями оказались Татьяна Навка, жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, и его дети Николай и Елизавета.

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