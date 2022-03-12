В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
1 час назад

Глава Instagram заявил о блокировке соцсети в России

Ura.RuUra.Ruиещё 1

Социальная сеть Instagram будет заблокирована на территории России с 14 марта. Эту информацию подтвердил глава платформы Адам Моссери.

Глава Instagram подтвердил блокировку соцсети в России
Фото: ТАССТАСС

«В понедельник Instagram будет заблокирован в России», — написал Моссери на своей странице в Twitter.

Глава соцсети назвал такое решение неправильным. По его мнению, блокировка Instagram «лишит 80 млн пользователей в России связи друг с другом и с остальным миром».

Ранее в Генпрокуратуре обвинили компанию Meta в экстремизме после того, как корпорация сняла ограничения на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных. В ведомстве потребовали, чтобы Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram. Сообщалось, что мера не коснется WhatsApp. В Роскомнадзоре предупредили о полной блокировке Instagram с 14 марта. После этого руководство корпорации заявило, что новая политика в отношении российских военнослужащих, будет применяться только на Украине.

Наука и техника,Адам Моссери,Роскомнадзор,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители