Глава Instagram подтвердил блокировку соцсети в России

Социальная сеть Instagram будет заблокирована на территории России с 14 марта. Эту информацию подтвердил глава платформы Адам Моссери .

«В понедельник Instagram будет заблокирован в России», — написал Моссери на своей странице в Twitter.

Глава соцсети назвал такое решение неправильным. По его мнению, блокировка Instagram «лишит 80 млн пользователей в России связи друг с другом и с остальным миром».