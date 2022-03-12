США ввели санкции против руководства Ростеха

В санкционный список вошли еще несколько членов правления банка. Кроме того, под санкции попали несколько топ-менеджеров компании ABR Managment. Также в санкционные списки внесли российского предпринимателя, основного акционера и экс-председателя совета директоров банка «Россия» Юрия Ковальчука и его семью.

США активно вводили санкции против России и до событий 2014 года. Так, к примеру, в 2012 году с отменой поправки Джексона-Вэника одновременно был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или даже просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. В список попали несколько десятков чиновников из МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного Суда, Генпрокураторы и ФСИН. Им был запрещен въезд на территорию США, а их денежные и имущественные активы, если таковые имелись, были заморожены. Все выводы о причастности тех или иных лиц были сделаны без расследования и без суда.