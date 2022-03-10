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1 час назад

Рогозин пообещал создать для России "неубиваемый" интернет

Вероника Полынина

Запуск новых орбитальных группировок позволит создать в России «неубиваемый» интернет. Об этом заявил глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

Рогозин пообещал создать для России "неубиваемый" интернет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обязательно стране иметь - такой стране как наша - независимый, суверенный космический интернет. И, соответственно, наземное оборудование должно быть максимально дешевое для того, чтобы люди могли им пользоваться. Тогда мы неуязвимы. А сейчас мы подвергаемся давлению и в этой сфере», - заявил Рогозин на встрече с депутатами от ЛДПР.

По его словам, осуществление планов по запуску новых космических аппаратов позволит к 2025 году обеспечить Северный морской путь всеми необходимыми космическими сервисами и создать независимый интернет в стране.

Он также отметил, что в России, где 70% территории составляет вечная мерзлота, прокладка оптоволоконного интернета «малоэффективна».

Российские провайдеры готовятся повысить тарифы на интернет

4 марта Роскомнадзор на фоне событий на Украине начал блокировать доступ к ряду российских и зарубежных СМИ, а также соцсетям Twitter и Facebook. В тот же день американский магистральный оператор связи Cogent решил разорвать связь с российскими клиентами, среди которых называют «Яндекс», «Вымпелком», VK, «МегаФон» и другие крупные компании.

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