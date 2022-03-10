Рогозин пообещал создать для России "неубиваемый" интернет

Запуск новых орбитальных группировок позволит создать в России «неубиваемый» интернет. Об этом заявил глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.
«Обязательно стране иметь - такой стране как наша - независимый, суверенный космический интернет. И, соответственно, наземное оборудование должно быть максимально дешевое для того, чтобы люди могли им пользоваться. Тогда мы неуязвимы. А сейчас мы подвергаемся давлению и в этой сфере», - заявил Рогозин на встрече с депутатами от ЛДПР.
По его словам, осуществление планов по запуску новых космических аппаратов позволит к 2025 году обеспечить Северный морской путь всеми необходимыми космическими сервисами и создать независимый интернет в стране.
Он также отметил, что в России, где 70% территории составляет вечная мерзлота, прокладка оптоволоконного интернета «малоэффективна».
4 марта Роскомнадзор на фоне событий на Украине начал блокировать доступ к ряду российских и зарубежных СМИ, а также соцсетям Twitter и Facebook. В тот же день американский магистральный оператор связи Cogent решил разорвать связь с российскими клиентами, среди которых называют «Яндекс», «Вымпелком», VK, «МегаФон» и другие крупные компании.