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17 минут назад

FT: поставки китайских смартфонов в Россию сократились как минимум вдвое

Газета.RuГазета.Ru

Крупнейшие китайские производители смартфонов сокращают свои поставки в Россию. C таким утверждением выступила газета Financial Times. Издание связало это с падением курса рубля.

Китайские производители смартфонов сокращают поставки в РФ
Фото: XiaomiXiaomi

По информации издания, поставки китайских производителей Xiaomi, Oppo и Huawei сократились как минимум вдвое. В статье говорится, что китайские бренды смартфонов занимают 60% российского рынка.

Samsung временно приостановил поставки своих товаров в РФ.

До этого компания Apple закрыла возможность покупки товаров на своем официальном сайте в России. На всех товарах в графе «Доставка» указано «в настоящее время недоступно».

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