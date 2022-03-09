В работе YouTube произошли сбои

9 марта пользователи видеохостинга YouTube начали сообщать о неполадках в работе сервиса. Отмечается, что жалобы фиксировались по всему миру. Об этом говорится в данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Фото: pixabay.com pixabay.com

Большинство пользователей заметили сбои в работе веб-сайта, а порядка 14 процентов пожаловались некорректную работу приложения.

Также наблюдаются сбои в видеотрансляциях.

— Отчеты об ошибках поступали от пользователей из России, Великобритании, Нидерландов, Испании и других стран, — следует из данных.

Недавно стало известно, что Instagram скроет пользователям из России и Украины информацию о подписчиках и тех, на кого они подписаны.