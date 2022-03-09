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49 минут назад

В Китае запустили собственный спутниковый интернет

Ferra.ruFerra.ru

Китайская космическая компания GalaxySpace запустила шесть широкополосных спутников на низкой околоземной орбите (LEO) для тестирования своего спутникового интернета.

В Китае запустили собственный спутниковый интернет
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Global Times сообщает, что в выходные с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань были запущены семь спутников для создания первой в стране тестовой группировки широкополосной спутниковой связи LEO.

Каждый спутник GalaxySpace весит около 190 килограммов и имеет пропускную способность более 40 Гбит/с. Сообщается, что в конечном итоге на орбиту планируется запустить 144 спутников компании.

Основанная в 2016 году, компания GalaxySpace привлекла в качестве инвестиций не менее 14,5 млн долларов и, как сообщается, на данный момент оценивается в 1,2 млрд долларов.

Компания планирует производить около 200-500 спутников в год.

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