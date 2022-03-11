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27 минут назад

Rutube запустил систему монетизации контента блогеров со 100%-м доходом от рекламы

ТАССТАССиещё 4

Rutube запустил программу поддержки блогеров. В первые 40 дней после регистрации блогеры будут получать 100% доходов от просмотров рекламы, сообщили ТАСС в пресс-службе видеохостинга.

Rutube запустил систему монетизации контента блогеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Памяти ушедшей монетизации YouTube посвящается: 40 дней 100% монетизации - на Rutube. С целью поддержки авторов контента Rutube предлагает пользователям выгодную систему монетизации. <...>Монетизация включается с момента регистрации блогера на платформе. В первые сорок дней после регистрации на Rutube блогер получает 100% дохода", - пояснили в компании.

Далее платформа Rutube будет делить доход с блогерами в соотношении 50/50, если акция в поддержку российских креаторов не будет продлена.

Ранее похожую программу поддержки со 100%-м доходом за показы рекламы запустила социальная сеть "ВКонтакте". Пресс-служба сообщала, что авторы смогут заработать около 600 млн рублей с помощью инструментов монетизации соцсети.

В конце 2020 года холдинг "Газпром-медиа" приобрел видеосервис Rutube. Как сообщал глава холдинга Александр Жаров, "Газпром-медиа" работает над модернизацией платформы и намерен ее сделать такой уже удобной площадкой для размещения видеоконтента как американская платформа YouTube. За последнюю неделю количество зарегистрированных на RUTUBE пользователей увеличилось в 5,5 раз, а количество загруженного пользовательского контента - в 2,8 раза.

После начала спецоперации на Украине TikTok закрыл каналы RT и Sputnik в Европе. YouTube, Google и Meta (владелец Facebook, Instagram и WhatsApp) отключили монетизацию нескольких российских каналов и ограничили показ контента. Роскомнадзор также начал ограничивать доступ к Facebook, с тех пор пользователи Facebook и Instagram в России начали сообщать о проблемах в работе соцсетей.

Наука и техника,Павел Дуров,
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