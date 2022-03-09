В России сняли на видео падение метеорита

Утром 8 марта в России камеры засняли падение метеорита в небе над Башкирией. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости от телеканала UTV».

Как сообщается, метеорит сгорел в атмосфере Земли. Очевидцами стали жители города Уфы и еще нескольких городов этого региона. Момент падения был зафиксирован камерой телекоммуникационного оператора связи «Уфанет».

«Крупных метеорных потоков сейчас нет. Это может быть метеорное тело, не принадлежащее какому-либо потоку», — сообщила Татьяна Денисова, астроном из планетария Башкирии.

Свидетели астрономического явления отметили, что хвост метеора наблюдался над уфимским Монументом дружбы всего 5-7 секунд.