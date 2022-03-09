Пермские ученые разработали препарат от диабета из листьев лопуха

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработала субстанцию для профилактики нарушений обмена веществ. В частности, новая разработка позволяет предотвратить развитие диабета 2-го типа.
В качестве сырья для нового препарата биотехнологи использовали листья лопуха, которые содержат полисахарид инулин. Он способен понижать сахар и холестерин в крови, а также оказывает пребиотическое действие, способствуя росту и развитию кишечной микрофлоры. Ее баланс непосредственно влияет на обмен веществ и иммунный статус организма.
Нам удалось повысить эффективность метода ферментации, добавив к измельченному сырью бактерии рода Lactobacillus. Микроорганизмы перерабатывают часть растительных веществ и обогащают продукт метаболитами: витаминами, экзополисахаридами, короткоцепочечными жирными кислотами и другими полезными веществами. Химические соединения растительного сырья и продукты обмена веществ бактерий могут оказывать синергетический эффект на организм человека, - пояснила профессор кафедры "Химия и биотехнология" ПГНИУ, доктор медицинских наук Лариса Волкова.
В настоящее время разработка уже прошла ряд испытаний, которые подтвердили, что она может понижать уровень сахара в крови.