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5 часов назад

Пермские ученые разработали препарат от диабета из листьев лопуха

Российская ГазетаРоссийская Газета

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработала субстанцию для профилактики нарушений обмена веществ. В частности, новая разработка позволяет предотвратить развитие диабета 2-го типа.

Пермские ученые разработали препарат от диабета из листьев лопуха
Фото: ЖЖЖЖ

В качестве сырья для нового препарата биотехнологи использовали листья лопуха, которые содержат полисахарид инулин. Он способен понижать сахар и холестерин в крови, а также оказывает пребиотическое действие, способствуя росту и развитию кишечной микрофлоры. Ее баланс непосредственно влияет на обмен веществ и иммунный статус организма.

Нам удалось повысить эффективность метода ферментации, добавив к измельченному сырью бактерии рода Lactobacillus. Микроорганизмы перерабатывают часть растительных веществ и обогащают продукт метаболитами: витаминами, экзополисахаридами, короткоцепочечными жирными кислотами и другими полезными веществами. Химические соединения растительного сырья и продукты обмена веществ бактерий могут оказывать синергетический эффект на организм человека, - пояснила профессор кафедры "Химия и биотехнология" ПГНИУ, доктор медицинских наук Лариса Волкова.

В настоящее время разработка уже прошла ряд испытаний, которые подтвердили, что она может понижать уровень сахара в крови.

Наука и техника,Лариса Волкова,
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