Пермские ученые разработали препарат от диабета из листьев лопуха

В качестве сырья для нового препарата биотехнологи использовали листья лопуха, которые содержат полисахарид инулин. Он способен понижать сахар и холестерин в крови, а также оказывает пребиотическое действие, способствуя росту и развитию кишечной микрофлоры. Ее баланс непосредственно влияет на обмен веществ и иммунный статус организма.