Приложение для знакомств Bumble решило прекратить работу в России

Американское приложение для знакомств Bumble прекращает деятельность в России и Белоруссии. Об этом говорится в релизе компании с финансовыми результатами.

Фото: Reuters Reuters

"Bumble Inc. объявила о прекращении своей деятельности в России, а также об удалении всех своих приложений из Apple App Store и Google Play Store в России и Белоруссии", - говорится в сообщении.

Компании также принадлежит приложение для знакомств Badoo. Согласно представленным данным, совокупный доход компании от деятельности в России, Украине и Белоруссии составил примерно 2,8% от общего годового дохода Bumble Inc. в 2021 году, почти весь доход от приложений Badoo и прочего. Отмечается, что Россия, Белоруссия и Украина приносят менее 0,1% дохода от приложения Bumble.

Ранее аналогичное решение принял интернет-сервис потокового аудио Spotify. Офис в стране был закрыт "на неопределенный срок", а позднее сервис ограничил российским пользователям возможность оформления Premium-подписки. Свою деятельность в России также приостановил шведский онлайн-сервис аудиокниг Storytel , включая прекращение производства всего контента и приобретения нового контента в России. В компании подчеркнули, что поддерживают народ Украины и координируют ряд инициатив через организацию в Польше.