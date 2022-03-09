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48 минут назад

Раскрыто влияние коронавируса на мозг

Lenta.ruLenta.ruиещё 5

Исследователи из Оксфордского университета доказали раскрыли влияние COVID-19 на мозг. Об этом сообщает The Daily Mail.

Раскрыто влияние коронавируса на мозг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Британские ученые сообщили, что коронавирусная инфекция вызывает уменьшение объема мозга. В исследовании приняли участие 785 человек в возрасте от 51 до 81 года, из них 401 человек переболел COVID-19. Добровольцы прошли через два сканирования мозга. Отмечается, что у тех, кто переболел коронавирусом, объем мозга сократился сильнее.

По данным исследования, такое влияние инфекции на мозг не зависит от степени тяжести заболевания. Ученые сообщили, что COVID-19 не только вызывает временное ухудшение когнитивных способностей, но и снижает их навсегда.

Ранее главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко перечислила основные жалобы пациентов с омикроном. По ее словам, заразившиеся омикроном жалуются на сухой непродуктивный кашель, боль в горле, нарушения стула, выраженную головную боль и слабость. Она отметила, что слабость, интоксикация и температура при омикроне менее выражены, чем при дельте.

Наука и техника,Британские ученые,COVID-19,Марьяна Лысенко,
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