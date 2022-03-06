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3 часа назад

В России предложили заблокировать Instagram

Lenta.ruLenta.ruиещё 8

Директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты (ОП) России Екатерина Мизулина предложила заблокировать на территории страны социальную сеть Instagram. Об этом она заявила в интервью Ura.ru.

Мизулина предложила заблокировать Instagram
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мизулина отметила, что недостоверная информация и призывы к незаконным акциям активно распространялись в Instagram. Поэтому она призвала замедлить соцсеть в России на время специальной операции на Украине.

«Реклама с фейками и дезинформацией, с призывами к незаконным акциям, экстремистские высказывания, которые рекламировались очень активно, распространялись и на платформе Instagram. И продолжают эти рекламные объявления распространяться. В текущей ситуации мы считаем необходимым хотя бы замедлить трафик Instagram на момент проведения спецоперации», — подчеркнула она.

TikTok приостановил работу в России

Ранее социальная сеть TikTok приостановила работу в России. В компании временно отказались от распространения нового контента и проведения прямых эфиров.

4 марта сообщалось, что в России заблокировали социальную сеть Facebook. Эту меру принял Роскомнадзор в ответ на ограничения доступа к российским СМИ в соцсети. Кроме того, в стране ограничили доступ к Twitter из-за распространения недостоверных материалов о специальной операции по защите Донбасса.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Наука и техника,Екатерина Мизулина,Владимир Путин,Роскомнадзор,
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