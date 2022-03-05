В России могут легализовать пиратское ПО

Российские власти в связи с западными санкциями рассматривают отмену уголовной и административной ответственности за использование пиратского программного обеспечения «из стран, поддержавших санкции». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ, который называется «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления».

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В нем предусмотрена возможность в случае крайней необходимости использовать патентированное ПО без согласия патентообладателя. В Минцифры заявили, что это касается не любых программ, а лишь тех, у которых нет российских аналогов.

«В части освобождения от ответственности за использование нелицензионного софта мы выступаем за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО», — отметили в ведомстве.

Благодаря такой мере российскому рынку удастся некоторое время существовать «по инерции, не делая резких движений по импортозамещению», которое по факту не везде возможно, считает независимый консультант по работе с национальными проектами Андрей Шолохов. Преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов заявил, что разрешение пиратства не является эффективным шагом.

«Сегодня большая часть полезного софта делается в виде подписок на облачный продукт, это позволяет разработчикам обезопасить код, который остается на их серверах. Без подписок и доступа к обычному сервису многие инструменты перестанут работать», - указал он.

Ранее в связи с наложенными санкциями из России решили уйти различные компании, в частности, Microsoft, Oracle, Autodesk, Cisco, SAP. При этом в последней подчеркнули, что компания продолжает поддерживать всех действующих клиентов в рамках договорных обязательств в той мере, насколько это позволяют санкции и ограничения экспортного контроля.