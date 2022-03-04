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7 часов назад

Интернет-провайдер Cogent прекратил сотрудничество с «Ростелекомом»

Вероника Полынина

Американский интернет-провайдер Cogent Communications приостанавливает сотрудничество с клиентами из России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post.

Интернет-провайдер Cogent прекратил сотрудничество с «Ростелекомом»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Компания сообщила своим клиентам в России о прекращении сотрудничества. Среди российских клиентов провайдера – российский оператор «Ростелеком». Сотрудничество прекращается в 20.00 в пятницу, 4 марта.

«Это действие ... вероятно приведет к нарушениям и ухудшению работы (интернета) в России, хотя и не будет достаточно для того, чтобы страна оказалась офлайн», - сообщает издание.

В письме, направленном Cogent Communications российским клиентам, говорится, что «экономические санкции и возросшая неопределенность в сфере безопасности» делают продолжение оказания услуг невозможным.

Компания предупредила, что все предоставленные Cogent порты и IP-адреса будут отозваны в соответствии с указанным временем прекращения услуг.

Как пишет «Коммерсант», помимо «Ростелекома», Cogent Communications работает с «Вымпелкомом», «МегаФоном», «Яндексом» и VK. По мнению экспертов, отказ компании от сотрудничества может привести к снижению связанности российского сегмента интернета с глобальной сетью и сказаться на качестве доступа россиян к зарубежным интернет-сервисам уже в ближайшее время.

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