Интернет-провайдер Cogent прекратил сотрудничество с «Ростелекомом»

Американский интернет-провайдер Cogent Communications приостанавливает сотрудничество с клиентами из России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post.

Компания сообщила своим клиентам в России о прекращении сотрудничества. Среди российских клиентов провайдера – российский оператор «Ростелеком». Сотрудничество прекращается в 20.00 в пятницу, 4 марта.

«Это действие ... вероятно приведет к нарушениям и ухудшению работы (интернета) в России, хотя и не будет достаточно для того, чтобы страна оказалась офлайн», - сообщает издание.

В письме, направленном Cogent Communications российским клиентам, говорится, что «экономические санкции и возросшая неопределенность в сфере безопасности» делают продолжение оказания услуг невозможным.

Компания предупредила, что все предоставленные Cogent порты и IP-адреса будут отозваны в соответствии с указанным временем прекращения услуг.