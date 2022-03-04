Роскомнадзор заблокировал Facebook

«4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В РКН пояснили, что с октября 2020 года было зафиксировано 26 случаев «дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов» со стороны Facebook. В последние дни соцсеть ограничила доступ к аккаунтам телеканала «Звезда», агентствам «РИА Новости» и Sputnik, изданиям Russia Today, «Лента.ру» и «Газета.ру».