Роскомнадзор заблокировал Facebook

Роскомнадзор заблокировал доступ к Facebook в России, сообщается на сайте ведомства.
В Роскомнадзоре назвали блокировку Facebook ответной мерой на ограничение доступа к российским СМИ.
«4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.
В РКН пояснили, что с октября 2020 года было зафиксировано 26 случаев «дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов» со стороны Facebook. В последние дни соцсеть ограничила доступ к аккаунтам телеканала «Звезда», агентствам «РИА Новости» и Sputnik, изданиям Russia Today, «Лента.ру» и «Газета.ру».
«Упомянутые ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», принятым, в том числе, для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах», - сообщил Роскомнадзор.