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3 часа назад

В работе Telegram произошел сбой

Lenta.ruиещё 2

В работе популярного мессенджера Telegram в четверг, 3 марта, произошел сбой. О неполадках пользователи сообщили на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего проблемы с доступом к интернет-ресурсам.

В работе Telegram произошел сбой
Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.comThomas Trutschel / Globallookpress.com

Согласно данным Downdetector, сбой случился примерно в 14 часов по московскому времени. Большинство оставивших жалобы (56 процентов) сообщили о неполадках с подключением сервера. Юзеры также отметили проблемы с получением сообщений (22 процента) и работой приложения (23 процента).

Сбой затронул жителей российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург. На проблемы также пожаловались пользователи c Украины и из Белоруссии.

Ранее 1 марта сообщалось о сбое в работе социальной сети Facebook. В основном проблемы наблюдались с работой приложения (97 процентов) и сайта (9 процентов), два процента отмечают трудности с авторизацией. Наиболее масштабный сбой произошел в США и Канаде, на неполадки также жаловались жители Германии, Франции и других стран.

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