В работе Telegram произошел сбой

В работе популярного мессенджера Telegram в четверг, 3 марта, произошел сбой. О неполадках пользователи сообщили на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего проблемы с доступом к интернет-ресурсам.

Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com Thomas Trutschel / Globallookpress.com

Согласно данным Downdetector, сбой случился примерно в 14 часов по московскому времени. Большинство оставивших жалобы (56 процентов) сообщили о неполадках с подключением сервера. Юзеры также отметили проблемы с получением сообщений (22 процента) и работой приложения (23 процента).

Сбой затронул жителей российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург. На проблемы также пожаловались пользователи c Украины и из Белоруссии.