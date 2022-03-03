В работе Telegram произошел сбой

В работе популярного мессенджера Telegram в четверг, 3 марта, произошел сбой. О неполадках пользователи сообщили на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего проблемы с доступом к интернет-ресурсам.
Согласно данным Downdetector, сбой случился примерно в 14 часов по московскому времени. Большинство оставивших жалобы (56 процентов) сообщили о неполадках с подключением сервера. Юзеры также отметили проблемы с получением сообщений (22 процента) и работой приложения (23 процента).
Сбой затронул жителей российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург. На проблемы также пожаловались пользователи c Украины и из Белоруссии.
Ранее 1 марта сообщалось о сбое в работе социальной сети Facebook. В основном проблемы наблюдались с работой приложения (97 процентов) и сайта (9 процентов), два процента отмечают трудности с авторизацией. Наиболее масштабный сбой произошел в США и Канаде, на неполадки также жаловались жители Германии, Франции и других стран.