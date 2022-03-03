Россиянам подсказали выход в случае блокировки Microsoft

Если компания Microsoft уйдет с российского рынка, то это приведет к переходу пользователей на операционную систему Linux. Как сообщает «Прайм», такое мнение высказал замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

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Эксперт назвал два варианта развития событий. В первом, при блокировке всего ПО компании, произойдет переход на Linux и пиратское ПО в России. Но Пермяков считает что такой шаг Microsoft – маловероятен.

Второй сценарий — закрытие в России представительства компании. В таком случае уже закупленное ПО продолжит работать, однако новые закупки будут производиться через посредников по очень высоким ценам. Такое развитие событий также может спровоцировать переход на Linux.