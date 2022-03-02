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18 часов назад

Apple раскрыла дату весенней презентации

Ferra.ru

Последние несколько недель в сети всплывали различные предположения касательно даты следующей презентации Apple. Теперь же стало известно, когда это произойдёт.

Apple раскрыла дату весенней презентации
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сам IT-гигант опубликовал пост, в котором рассказал, что весенняя презентация состоится уже 8 марта 2022 года. И хоть компания не рассказала, чего нам стоит ждать, можно догадаться, что именно в этот день анонсируют новый iPhone SE (2022).

Если верить более ранним утечкам, то новинка не получит заметных изменений в плане дизайна. Суть обновления будет заключаться в обновлении SoC (теперь это будет Apple A15) и появлении поддержки мобильных сетей 5G.

Также Apple может представить новый iPad в рамках мероприятия. Возможно, это будет iPad Air, который не претерпит изменений во внешнем виде. Здесь, как и в случае с iPhone SE, изменения коснутся больше «внутренностей».

Наука и техника,Apple,
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