Российские хакеры из Killnet обрушили сайт Anonymous

Накануне сайты таких СМИ, как ТАСС, «Коммерсантъ» и «Известия» подверглись хакерской атаке. Группировка Anonymous объявила «кибервойну» России и разместила на главных страницах интернет-изданий сообщение с призывом закончить военную операцию на Украине. Также 25 февраля РБК, например, получил DDoS-атаку. А сегодня стало известно, что в интернете появилось обращение русских хакеров из группы Killnet касаемо ситуации. Об этом рассказало «Федеральное агентство новостей».
«Хакеры Anonymous, займитесь восстановлением своего сайта. То, что мы смогли его обрушить, выглядит очень жалко на фоне ваших угроз нашей стране», - сказали участники Killnet в своем обращении.
Они также попросили пользователей не поддаваться на провокации, не верить фейковой информации и не бояться «информационных бомб».
Издание «Вести Подмосковья» ранее уже сообщали о массовой кибер-атаке на российские информационные агентства, новостные порталы и другие издания. Сбои в работе наблюдались у сайтов «Фонтанка.ру», «Лента.ру», «Мел», «ФАН» и других российских медиа. DDoS-атака заключается в том, что злоумышленники направляют на портал большое количество запросов, которые превышают пропускную способность сети, и в связи с этим процессы оказываются заблокированными.