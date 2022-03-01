Российские хакеры из Killnet обрушили сайт Anonymous

Накануне сайты таких СМИ, как ТАСС, «Коммерсантъ» и «Известия» подверглись хакерской атаке. Группировка Anonymous объявила «кибервойну» России и разместила на главных страницах интернет-изданий сообщение с призывом закончить военную операцию на Украине. Также 25 февраля РБК, например, получил DDoS-атаку. А сегодня стало известно, что в интернете появилось обращение русских хакеров из группы Killnet касаемо ситуации. Об этом рассказало «Федеральное агентство новостей».

Фото: pexels.com pexels.com

«Хакеры Anonymous, займитесь восстановлением своего сайта. То, что мы смогли его обрушить, выглядит очень жалко на фоне ваших угроз нашей стране», - сказали участники Killnet в своем обращении.

Они также попросили пользователей не поддаваться на провокации, не верить фейковой информации и не бояться «информационных бомб».