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23 часа назад

Российские хакеры из Killnet обрушили сайт Anonymous

Вести Подмосковья

Накануне сайты таких СМИ, как ТАСС, «Коммерсантъ» и «Известия» подверглись хакерской атаке. Группировка Anonymous объявила «кибервойну» России и разместила на главных страницах интернет-изданий сообщение с призывом закончить военную операцию на Украине. Также 25 февраля РБК, например, получил DDoS-атаку. А сегодня стало известно, что в интернете появилось обращение русских хакеров из группы Killnet касаемо ситуации. Об этом рассказало «Федеральное агентство новостей».

Российские хакеры из Killnet обрушили сайт Anonymous
Фото: pexels.compexels.com

«Хакеры Anonymous, займитесь восстановлением своего сайта. То, что мы смогли его обрушить, выглядит очень жалко на фоне ваших угроз нашей стране», - сказали участники Killnet в своем обращении.

Они также попросили пользователей не поддаваться на провокации, не верить фейковой информации и не бояться «информационных бомб».

Издание «Вести Подмосковья» ранее уже сообщали о массовой кибер-атаке на российские информационные агентства, новостные порталы и другие издания. Сбои в работе наблюдались у сайтов «Фонтанка.ру», «Лента.ру», «Мел», «ФАН» и других российских медиа. DDoS-атака заключается в том, что злоумышленники направляют на портал большое количество запросов, которые превышают пропускную способность сети, и в связи с этим процессы оказываются заблокированными.

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