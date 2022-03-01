Вирусолог: Международное признание вакцины «Спутник V» усложнится

Процесс международного признания российской вакцины от ковида «Спутник V» может усложниться из-за сложной геополитической ситуации, считает вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, передает радио Sputnik.
«Спутник V» – это полноценная вакцина. Она не хуже, чем те вакцины, которые применяются в мире. Она не хуже препаратов от Pfizer, от Moderna, от AstraZeneca и от Johnson & Johnson», – подчеркнул ученый.
Тем не менее ВОЗ пока официально не зарегистрировал этот препарат.
О том, примут или не примут к использованию за рубежом «Спутник V» в теперешних условиях, сказать нельзя, добавил ученый.
«Когда начинается смешивание политики с наукой и медициной, то ничего хорошего при этом не получается», – подчеркнул Альтштейн.
Эксперт призвал всех вакцинироваться от коронавируса согласно предписаниям врачей, вне зависимости от происходящих событий.
«Вакцинироваться «Спутником» все равно очень важно, потому что это дает уменьшение количества смертей. Эпидемия коронавируса – это более угрожающая вещь, чем военные операции», – отметил специалист.
Ранее российский вирусолог Анатолий Альтштейн оценил летальность штамма «омикрон».