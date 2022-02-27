Германия отключит свой телескоп на «Спектре-РГ»

Немецкий телескоп российско-германской обсерватории «Спектр-РГ» отключен по решению Германии, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

В эфире Youtube-канала «Соловьев LIVE» он рассказал, что «германские партнеры получили указание отключить» телескоп, которым «они сами и управляют». По его словам, немецкие технические специалисты недовольны таким решением, но сделать ничего не могут.

«Они уже стреляют себе не знаю там в какое место, они уже в грудь себе стреляют. Это очень опасно, когда начинают размахивать дубиной там, где и пустой-то рукой размахивать нельзя», – приводит его слова РИА «Новости».

Рогозин сообщил, что Роскосмос хотел бы сохранить российско-европейскую миссию на Марс ExoMars-2022, запуск которой намечен на сентябрь. Кроме того, по его мнению, партнерам нужно постараться сделать все, чтобы сохранить сотрудничество и «не побить горшки» по проекту МКС, но это становится все сложнее.