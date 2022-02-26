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48 минут назад

Раскрыты последствия отключения России от интернета

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Замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков заявил, что Запад не станет отключать Россию от глобального интернета, поскольку это невыгодно, сообщает РИА Новости.

Раскрыты последствия отключения России от интернета
Фото: PixabayPixabay

Аналитик объяснил, что Россия подключена к мировому интернету с помощью менее десятка узлов связи. Через страну проводят трафик и другие государства, включая Японию. Пермяков раскрыл последствия отключения России от глобальной сети и предупредил о сбоях связи.

«Выпадение "российского" куска создаст проблемы со связью мирового масштаба. Поэтому если отключение РФ от глобального интернета и будет, то очень недолгим, намного больше риск отключения нас от системы SWIFT», — подчеркнул он.

Даже если западные государства рискнут отключить страну от сети, то российская критическая инфраструктура не пострадает. По словам аналитика, за последние годы было сделано многое для подготовки к потенциальным сбоям.

«Были разорваны технологические связи с иностранными серверами, производителями инфраструктуры. У нас есть ГЛОНАСС, поэтому критического влияния на железную дорогу, управление полетами быть не должно. Базовые системы будут работать, сайт госуслуг, приложения банков и другие будут работать», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Россия избежит отключения от SWIFT. С таким заявлением выступило агентство Bloomberg.

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