Гинцбург рассказал, как избежать тяжелого течения омикрон-штамма

«Могу сообщить последние данные, что эффективность "Спутника V" по отношению к тем вариантам "омикрона", которые последние месяцы у нас циркулируют, по совместным данным с ведущими клиниками Москвы и по нашему сиквенсу. Если человек был провакцинирован "Спутником V", защита от госпитализации и тяжелых случаев составляет порядка 89%, а если он пробустирован, то порядка 93-94%», - объяснил эксперт в беседе с РИА Новости.