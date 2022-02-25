«Лента.ру» и «Газета.Ru» подверглись массированной DDoS-атаке

Серверы «Ленты.ру», «Газеты.ру» и Рамблера подверглись массированной DDoS-атаке, ее зафиксировали технические специалисты Rambler&Co.

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Проблемы с доступом к ресурсам наблюдались в 14.00 пятницы, 25 февраля. К 16.00 технические проблемы достигли пика. В настоящий момент специалисты работают над устранением последствий атаки.

Качественная работа технических команд не позволила полностью нарушить работу ресурсов, однако были зафиксированы проблемы с доступом (ошибка 502).

Накануне о кибератаках на свои ресурсы сообщил телеканал RT. В телеграм-канале «RT на русском» утверждалось, что порядка 27% адресов, с которых совершаются DDoS-атаки, находятся в США.

Кроме того, хакеры атаковали информационные ресурсы Севастополя. Основной удар был направлен на портал правительства Республики Крым с аномальным количеством запросов. Представители власти города заявили, что большинство сайтов после этого работают в штатном режиме.