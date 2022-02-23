Эксперт объяснил, как улучшить автономность смартфона

Очень часто бывает так, что смартфон почти разрядился, а возможности зарядить его в ближайшее время не предвидится. О том, как быть в такой ситуации, рассказал главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

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По словам эксперта, базовые методы энергосбережения примерно одинаковы как на iPhone, так и на Android. Необходимо снизить яркость дисплея, как можно реже проверять новые сообщения в мессенджерах, а также поставить на паузу синхронизацию файлов, контактов и прочего контента.

Если в смартфоне используется OLED-дисплей — для таких дисплеев отображение чёрного цвета означает, в этих участках дисплей «выключен», и чем больше чёрного цвета на экране, тем меньше участок дисплея, который потребляет энергию. В смартфонах с «чистым» Android без фирменных оболочек производителя (Google Pixel, Nokia, некоторые модели Motorola и др.) тёмная тема автоматически включается вместе с режимом энергосбережения. Евгений Харитонов.