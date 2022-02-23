В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
1 час назад

Эксперт перечислил способ улучшить автономность смартфона

Ferra.ru

Очень часто бывает так, что смартфон почти разрядился, а возможности зарядить его в ближайшее время не предвидится. О том, как быть в такой ситуации, рассказал главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Эксперт объяснил, как улучшить автономность смартфона
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам эксперта, базовые методы энергосбережения примерно одинаковы как на iPhone, так и на Android. Необходимо снизить яркость дисплея, как можно реже проверять новые сообщения в мессенджерах, а также поставить на паузу синхронизацию файлов, контактов и прочего контента.

Если в смартфоне используется OLED-дисплей — для таких дисплеев отображение чёрного цвета означает, в этих участках дисплей «выключен», и чем больше чёрного цвета на экране, тем меньше участок дисплея, который потребляет энергию. В смартфонах с «чистым» Android без фирменных оболочек производителя (Google Pixel, Nokia, некоторые модели Motorola и др.) тёмная тема автоматически включается вместе с режимом энергосбережения. Евгений Харитонов.

Не менее полезным будет уменьшить частоту обновления с повышенных 90, 120, 144 Гц до стандартных 60 Гц и переключение с режима 5G/4G/3G/2G в режим 4G/3G/2G.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители