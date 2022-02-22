Узбекистанские ученые создали "антикоронавирусное" молоко

Исследователи из Министерства инновационного развития Республики Узбекистан предложили использовать молоко с антителами от привитых человеческими вакцинами коз и коров в качестве профилактического средства от COVID-19. О перспективах такого метода они сообщили в пока не рецензированной статье, размещенной на сервисе препринтов bioRxiv.

Медленные темпы массовой вакцинации и появление новых вариантов SARS-CoV-2 повышают риски заражения, поэтому нужны дополнительные меры, способные защитить как можно больше людей, пояснили авторы работы. Они обратили внимание, что у вакцинированных или переболевших COVID-19 женщин в грудном молоке содержались антитела к SARS-CoV-2, и предположили, что для иммунизации населения можно использовать молоко привитых от COVID-19 коров и коз. При лактации и у женщин, и у коров в молоко попадают различные антитела в достаточно больших концентрациях, подтвердил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

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"Действительно, в молоке, которое мы потребляем, содержатся антитела, - рассказал Волчков "Газете.Ru". - Если вы иммунизировали корову или козу какой-нибудь вакциной к коронавирусу, значит, там будут содержаться в значимом количестве антитела к коронавирусу. Помимо этого, в норме в коровьем молоке содержатся и другие антитела - в основном к коровьим патогенам".

Авторы работы привили домашних коз и коров предназначенной для людей вакциной трижды: второй раз на 28 день после первой прививки, третий - на 56 день. Нейтрализующие антитела определялись в сыворотке уже через две недели после первой прививки. Эксперименты на клеточных культурах показали, что антитела успешно нейтрализуют SARS-CoV-2 - в сыворотке крови эффективность достигала 100%, в молоке - 40%. "Сыворотка крови и молоко вакцинированной коровы содержали специфические IgG к рецептор-связывающему домену и S-белку SARS-CoV-2", - написали авторы работы. Кроме того, антитела оказались способны сохраняться после пастеризации, что дает возможность заготавливать иммунизированное молоко в больших объемах.

"Первые результаты экспериментальной проверки показали, что человеческая вакцина ZF-UZ-VAC2001 может быть безопасно использована для вакцинации домашних сельскохозяйственных животных с целью получения иммунобиологически активных молока и сыворотки, содержащих специфические нейтрализующие антитела против SARS-CoV-2", - заключили авторы работы.

Они рассчитывают, что произведенное таким образом молоко можно будет использовать для массовой пассивной иммунизации населения. Однако в случае с коронавирусом эффективность такой иммунизации сомнительна - за пределами желудочно-кишечного тракта антитела вряд ли будут активны, отметил Волчков.

"Антитела содержатся в молоке, мы молоко потребляем - то есть все, что касается ЖКТ, будет как-то нейтрализоваться, - пояснил он. - Фактически, будет происходить нейтрализация вирусов на уровне желудочно-кишечного тракта. Наверное, это имеет смысл делать по отношению к вирусам, которые ровно через ЖКТ и распространяются. Другое дело, что основной путь заражения - верхние дыхательные пути. И тут молоком разве что горло полоскать".

Таким образом, иммунизированное молоко можно рассматривать как способ профилактики заражения коронавирусом. Уже заразившемуся человеку, скорее всего, такое молоко ничем не поможет.

"Другое дело, что из молока эти антитела можно выделять, - добавил Волчков. - Но тогда корова должна секретировать не коровьи антитела, а гуманизированные, человеческие. Тогда надо корову генетически модифицировать, чтобы константные фрагменты антител были человеческие, а не коровьи. Это если мы хотим получить антитела, которые потом можно куда-нибудь вводить".

Готовые антитела давно применяются в медицине для лечения различных заболеваний, в первую очередь, при тяжелом течении, сообщили "Газете.Ru" заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова и ведущий научный сотрудник лаборатории иммунобиологических препаратов Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Александр Волков.

"В Московском НИИ эпидемиологии и микробиологии под руководством профессора Владимира Андриановича Алешкина еще в начале 90-х годов прошлого столетия была разработана и внедрена в практику технология перорального (то есть, через рот) применения антител человека. КИП – комплексный иммуноглобулиновый препарат для приема внутрь, представляющий собой смесь антител, с успехом применяется до сих пор для лечения острых кишечных инфекций. Проведенные исследования подтвердили, что антитела не разрушаются в желудочно-кишечном тракте, при приеме внутрь сохраняют свои свойства", - пояснили эксперты.

Однако чужеродные антитела, как активные белковые молекулы, могут становиться причиной ряда иммунопатологических реакций, в том числе и нежелательных реакций при их употреблении человеком, инфицированным коронавирусом, предупредили они.

Поэтому для антител, полученных в результате вакцинации коров и коз, необходимо проведение большого ряда исследований, которые могут подтвердить их эффективность и безопасность, отметили в ведомстве.