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1 час назад

Facebook начала выполнять российский закон «о приземлении»

Ferra.ruиещё 15

Компания Meta Platforms, Inc, ранее Facebook и сервис Zoom Video начали выполнение российского закона «о приземлении». Об этом на сайте Роскомнадзора появилось соответствующее уведомление.

Facebook начала выполнять российский закон «о приземлении»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Facebook направил заявление на регистрацию личного кабинета на сайте Роскомнадзора, как и положено по закону, но это лишь один из пунктов.

Zoom Video зарегистрировал личный кабинет и сообщил, что работает над формой обратной связи для российских пользователей и открытия в России представительства.

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