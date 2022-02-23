Facebook начала выполнять российский закон «о приземлении»

Компания Meta Platforms, Inc, ранее Facebook и сервис Zoom Video начали выполнение российского закона «о приземлении». Об этом на сайте Роскомнадзора появилось соответствующее уведомление.

Отмечается, что Facebook направил заявление на регистрацию личного кабинета на сайте Роскомнадзора, как и положено по закону, но это лишь один из пунктов.